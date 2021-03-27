الحادث لن يمر مرور الكرام.. وفد برلماني يتفقد حالة مصابي قطاري سوهاج

تفقد النواب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، وعلاء عابد، رئيس لجنة النقل بالمجلس، حالة المصابين في حادث قطاري سوهاج، بمستشفى سوهاج الجامعي للاطمئنان على المصابين وعلى صحتهم، والتأكد من آداء الخدمة الصحية على أكمل وجه وعدم وجود أي تقصير.وعقد الوفد لقاءً مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استمع خلاله لطبيعة الموقف بالمستشفيات التي تعالج المصابين ورصيد بنوك الدم وشبكة الأكسجين واستعدادات غرف الرعاية والعمليات.وشدد الوفد على ضرورة منح الرعاية الكاملة للمصابين وأسرهم، والاستمرار في رفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية بشكل آمن لحين خروج آخر مصاب.وأكد أعضاء الوفد البرلماني، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وهناك متابعة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لسير عملية التحقيقات للتعرف على كافة التفاصيل.يذكر أن النائب علاء عابد، أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائرة طهطا وجهينة وطما، محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، مصطفى سالم، نشأت عباس، أحمد قورة، عضو لجنه النقل والمواصلات، إبراهيم أبودوح، وغاده الضبع، وكذلك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمتابعة تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.وايضا شكلت لجنة النقل والمواصلات وفدا برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب حسام عاشور والنائب أحمد سعد والنائب مصطفى محمود، لتفقد مكان الحادث، والاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قطاري سوهاج.