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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

السبت 27/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط 9 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية تحتوي على "بضائع أجنبية الصنع"، خلال 24 ساعة.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 9 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة تم ضبط 2 قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1301 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 226 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 1 قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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