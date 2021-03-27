بدء تطعيم 567 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى بنى سويف غدًا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أن الحملة القومية للتطعيم"الجرعة الثانية" ضد مرض شلل الأطفال ستبدأ غدا الأحد، بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين (من عمر يوم وحتي 5 سنوات).يبلغ عدد الأطفال المستهدفين 567 ألف و625 طفلا على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم، من خلال 1559 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة،منها 223 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة؟وأشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة التي تستمر 4 أيام اعتبارًا في الفترة (من 28 إلى 31 مارس الجاري)،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظةوأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى،حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال،لافتا إلى تكليفاته للإدارات المعنية بالمديرية والوحدات الصحية برفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الحملة.مشيرا إلى أن التطعيم آمن وبالمجان دون مقابل ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية.