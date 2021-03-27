والدة 3 أشقاء مكفوفين يحفظون القرآن أمًا مثالية بالإسكندرية

أعربت ثريا محمد محمود، والدة الأشقاء الثلاثة المكفوفين عن سعادتها باختياها أم مثالية في عام 2021، بسبب تربية ورعاية أبنائها الثلاثة المكفوفين وتحفيظهم القرآن الكريم كاملا بسبع قراءات.وقال ثريا: "الحمد لله أنا فرحت عندما أبلغني اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سوف يتم اختياري أما مثالية، بسبب تربية ورعاية أبنائي الثلاثة المكفوفين ورعايتهم وتحفيظهم القرآن الكريم".وأكدت أن تكريمها وحصولها على المركز الثالث كأم مثالية على مستوى محافظة الإسكندرية شيء مشرف تعتز به، حيث تم اختيار 10 أمهات على مستوى المحافظة بعد أن وعدها المحافظ باختيارها لرعاية أطفالها، وتم عمل حفلة وتكريمها ضمن أمهات الشهداء.وأضافت ثريا: "أنا عندي 4 أبناء وابنتى الكبير مولودة طبيعة أما محمد وفارس وملك تعتبر حالتهم نادرة لأنهم عندهم ضمور كامل في القرنية يعني مولودين من غير قرنية، ولا يوجد أي تدخل جراحي أو عمليه لرد بصرهم، لكن الله سبحان وتعالي عوضهم بأشياء أخرى عن فقدان البصر منها الذكاء والحفظ وكل هذه الأشياء جميلة وهبها الله لهم، مشيرة إلى أن نجلها الكبير محمد أحمد حسن عبد الحليم، 14 سنة، ويحفظ القرآن الكريم كاملًا بسبع قراءات ومجاز في التحفة والجزرية والشاطبية، حيث إنه بدأ تعلم وحفظ القرآن من سن عامين ونصف.وأكدت أن نجلها محمد حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ثلاث مرات متتالية في 2016، و2017، و2018 في حفظ القران الكريم كاملا وقد تم تكريمه من مسؤولي الأزهر ومحافظ الاسكندرية، وتابعت أن نجلها الثاني فارس، 12 سنه، حفظ وختم القران الكريم بفضل الله ومجاز بها اجازه حفص ومجاز بنت خفه والجزائريه، أما نجلتها الصغري ملك 10 سنوات، فهي أصغرهم وتحفظ من القران الكريم 5 اجزاء وعندها طموح لحفظ القرآن الكريم كاملا لتلتحق بشقيقيها.وأشارت إلى أن أولادها حفظوا القرآن الكريم في دار الصباح حيث تعلموا فيه وحفظوا القران الكريم على أيدي معلميهم ونشأوا وتربوا في هذه الدار، وهم الآن في مدرسه النور بنين بمنطقة زيزينيا، وأعربت الأم عن سعادتها وفخرها بأولادها الذين أصبحوا من حفظة كتاب الله.