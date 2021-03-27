ختام فعاليات تصفيات المشروع الوطنى للقراءة في الوادى الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات العمل بتصفيات المشروع الوطنى للقراءة على مستوى قطاع تعليم المحافظة والذى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأوضح النيلى أنه جرى تنفيذ التصفيات المقررة للفائزين بالمرحلة الاولى بإدارات الداخلة والخارجة وباريس وبلاط والفرافرة التعليمية من الطلاب والمعلمين للتصفية على مستوى المديرية وسيتم إعلان النتائج قريبا، مشيرا أنه يتم التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.