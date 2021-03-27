إعطاء أكثر من 518.4 مليون جرعة لقاح كورونا حول العالم

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم السبت، أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها على مستوى العالم حتى الآن وصل إلى 518 مليونا و400 ألف جرعة.ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 14 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم 126 مليونا و200 ألف، وعدد الوفيات مليونين و770 ألفا.