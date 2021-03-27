«الكابوريا والكوفية البيضاء».. صيحات رائجة صنعها أحمد زكي في أفلامه









ـ القبعة السوداء:









ـ البدل الملونة:













ـ الجاكيت البليزر مع التيشيرت













ـ تسريحة الشعر المفلفل













ـ القميص الجينز









ـ بدلة بالسلسلة الذهب









ـ تسريحة كابوريا









ـ الكوفية البيضاء









ـ نظارات لأحمد زكي

يحل علينا اليوم ذكرى وفاة النمر الأسود أحمد زكي، وبخلاف أداؤه المميز الذي جعله واحدًا ضمن أفضل النجوم المصريين، فإن تقمصه لكل شخصية جعله يخلق أسلوب مميز للمظهر أو طريقة الأداء ومن ثم خلق صيحات جديدة اتبعها الشباب وقت عرض الفيلم، وهنا جولة حول أبرز الموضات العصرية التي صنعها بها "زكي".تعتبر صيحة رائجة حتى الآن، واشتهر بها الفنان أحمد زكي، وعرفت في فترة الثمنينات موضه القبعة بـ" قبعة أحمد زكي" وارتداها في فيلم مستر كاراتيه.يعتبر الفنان أحمد زكي من أبرز النجوم الذين ارتدوا جاكت البدلة ذات الألوان الزاهية، كما ظهر في فيلم "البيضة والحجر".ظهر أحمد زكي في عدد كبير من أفلامه وهو مرتديًا "الجاكيت البليزر" على الـ"تيشيرت"، حيث كانت في وقتها تُعد موضة حديثة.يعتبر أول من أطلق تسريحة الشعر الجديدة وهي الشعر "المفلفل"، التي عرفت باسمه حتى الآن.ظهر أحمد زكي بالقميص الجينز، وأصبحت موضة رائجة وقتها، حيث كان من المعروف الجاكت الجينز، وبعد أن ظهر في أحد أفلامه بذلك القميص أصبح موضة رائجة وقتها.روج أحمد زكي لارتداء البدلة التقليدية لكن بإضافة سلسلة ذهب على "ياقة القميص" من الخارج، والتي كانت تدل على الثراء في فترة الثمانينات، وظهر بها في فيلم النمر الأسود.انتشرت تسريحة شعر الكابوريا المستمدة من فيلمه الذي يحمل نفس الاسم بين الشباب في فترة الثمانينيات، حتى أن التسريحة ظلت أكثر من 3 سنوات على قائمة صدارة الموضات في وقت عرض الفيلم وبعده.من أشهر الموضات التي صنعها الراحل أحمد زكي هي الكوفية البيضاء التي ظهر بها في فيلم الهروب.ارتدى أحمد زكي 5 نظارات خلال مشواره الفني والتي كانت موضة وقتها ومازالت تعرف باسمه خاصة النظارة التي ارتداها في فيلم مستر كاراتيه، في أوائل التسعينيات، والتي تعتبر موضة رائجة الآن في 2021، ثم النظارة الريبان العسلي ارتداها عام 1988 فى فيلم "زوجة رجل مهم"، والنظارة المستطيلة بعدسات رفيعة فى عام 1990كما ارتدى أحمد زكي في فيلم "استاكوزا"، نظارة سوداء مستديرة كبيرة فى عام 1996 في فيلم كابوريا، وانتشرت فيما بعد كموضة بين الشباب.