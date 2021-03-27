مياه المنيا: ضعف ضخ المياه عن منطقة أرض سلطان شمال المدينة

قال المهندس ياسر أحمد شهاوي رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقوم عصر اليوم بأعمال غسيل وتطهير بمحطة مياه البحرية بمنطقة أرض سلطان بحي شمال مدينة المنيا، مما سيتسبب في ضعف ضخ المياه بهذه المنطقة.وأوضح "الشهاوي" أنه سيتم القيام بأعمال غسيل وتطهير المروق الغربي بالمحطة البحرية بأرض سلطان بدءا من الساعة 27 ماس الجاري طبقا لخطة الغسيل السنوية، وطالب المواطنين بهذه المنطقة بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال القيام بهذه الأعمال.وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من هذه الأعمال هو تقديم خدمة متميزة وكوب مياه شرب صحي وآمن ومطابق للمواصفات، مؤكدا على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن وخدمتي المحمول والواتس وتقوم ببحث الشكاوي والعمل على سرعة حلها.