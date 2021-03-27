مدبولى: مرفق السكك الحديدية شهد عقودًا من الإهمال والقطارات انتهى عمرها الافتراضى

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلًا: «أتكلم بمنتهى الشفافية والوضوح كمواطن مصري قبل أن أكون رئيسًا للحكومة، ولسان حالنا جميعا كمصريين يقول إلى متى سيستمر هذا النوع من الحوادث؟، لكن الحقيقة أن مرفق السكك الحديدية شهد عقودًا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة حتى وصل إلى درجة من التقادم والخطورة الشديدة».وأضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل: «لدينا آلاف الكيلومترات من الخطوط، كانت أنظمة تحكم وإدارة تعتمد على العامل اليدوي والبشري في العمل، وسيارات وعربات وقطارات السكك الحديدية قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي من عدد كبير من السنوات».وتابع مدبولي: «واجهنا هذا الموقف كدولة منذ أن بدأنا العمل على هذا المرفق المهم جدًا، الذي يخدم ملايين المصريين».ووجه مدبولي الشكر للدول التي عرضت المساعدة في تداعيات حادث قطاري سوهاج أمس.