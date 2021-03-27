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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موقع دعم مصر الرقمي | رابط تحديث بطاقة التموين وضم أفراد جديدة

السبت 27/مارس/2021 - 02:08 م
التموين
التموين
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احتل رابط موقع دعم مصر الرقمي لمعرفة كيفية ضم أفراد الأسرة محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، حيث احتل على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني من قبل الراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا والأوراق المطلوبة للتقديم.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها تستعد لتقديم خدمات تموينية جديدة قبل نهاية مارس الجاري عبر موقعها الإلكتروني دعم مصر، إضافة إلى توحيد الخدمات التموينية المقدمة للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو من خلال مكاتب الخدمة التموينية المطورة بالمحافظات، والتي تعمل عبر دائرة إلكترونية مغلقة.

وتوفر الدستور لقرائها كيفية ضم أفراد الأسرة عبر موقع دعم مصر الرقمي

كيفية ضم أفراد الأسرة عبر موقع دعم مصر الرقمي

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا

وذلك في إطار خطة الحكومة بتقديم خدمات الالكترونية المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.

يمكن استخدامه للراغبين في الحصول على أي خدمة تموينية مثل استخراج بطاقة التموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد أو فصل أحد الأفراد من البطاقة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحدى مقرات مكاتب التموين والتجارة الداخلية والتزاحم في الطوابير للتعامل مع الموظفين لإنهاء الإجراءات.

كيفية ضم أفراد الأسرة

- الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة دعم مصر من خلال هذا الرابط هنا ، ويقوم الزوج بإنشاء حساب على الموقع، يتضمن معلوماته الشخصية ورقم الهاتف الخاص به.

- فتح الحساب الخاص بك وتقوم بالضغط على أيقونة تموين، ثم تذهب إلى خيار ضم أفراد أسرتي.

تابع أيضاً:

موقع التأمينات الاجتماعية | الاستعلام عن المعاشات وصرف العلاوات (dostor.org)

- تقوم بإدخال كل البيانات الخاصة بالزوجة، وعند إتمامك عملية كتابة البيانات تقوم بالنقر على التالي، ثم سيقوم الموقع بإرسال رسالة تُفيد بأنه قد تم إضافة أفراد الأسرة، ستتم عملية نقل الزوجة من بطاقة الوالد إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج في فترة من أسبوعين إلى شهر، من وقت عملية التسجيل في الموقع.

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