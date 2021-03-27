موقع دعم مصر الرقمي | رابط تحديث بطاقة التموين وضم أفراد جديدة

موقع التأمينات الاجتماعية | الاستعلام عن المعاشات وصرف العلاوات (dostor.org)

- تقوم بإدخال كل البيانات الخاصة بالزوجة، وعند إتمامك عملية كتابة البيانات تقوم بالنقر على التالي، ثم سيقوم الموقع بإرسال رسالة تُفيد بأنه قد تم إضافة أفراد الأسرة، ستتم عملية نقل الزوجة من بطاقة الوالد إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج في فترة من أسبوعين إلى شهر، من وقت عملية التسجيل في الموقع.