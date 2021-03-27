كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2021 في رمضان

يصادف هذا العام الاحتفال بشم النسيم الذي يأتي يوم 3 مايو وفقا التقويم القبطي و يصادف أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم 13 أبريل المقبل وفقا التقويم الهجري لذلك يتساءل الكثير عن إمكانية الخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة للإحياء طقوس الاحتفال بأعياد الربيع الذي بدأ الاحتفال به منذ العصر الفرعوني ويرتبط بموسم حصاد المحاصيل الزراعية حيث يعتبر خلاله المصريين القدماء على فرحتهم بحصاد تعبهم طوال العام في الزراعة خاصة وأن الاحتفال هذا العام أيضا يتم في وجود جائحة كورونا العالمية كوفيد 19 أيضا والتي تتطلب التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى





تعرف على المأكولات المرتبطة باحتفالات شم النسيم

عادة ما يرتبط الاحتفال بشم النسيم أو أعياد الربيع بالمأكولات البحرية المملحة والبصل الأخضر والخس والخيار والجزر وتلوين البيض لإدخال السرور على نفوس الأطفال والخروج إلى المتنزهات العامة والحدائق وأفضل الأماكن على ضفاف النيل وإقامة مسابقات الرياضية والغنائية والموسيقية بين أفراد العائلة الواحدة للمرح والبهجة والسرور حيث يتتفتح الزهور والورود وتزهر النباتات احتفالات بأعياد الربيع وإدخال السرور على قلوب المصريين.





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موعد الاحتفال بأعياد الربيع 2021

يتساءل الكثيرون عن كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2021 في رمضان الذي يصادف 3 مايو المقبل أي في منتصف شهر رمضان المبارك الذي سيعوق طقوس الاحتفال بشم النسيم هذا العام لصيام المسلمين و انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا بين المواطنين حيث لجأت الحكومة المصرية العام الماضي 2020 إلى حظر التجوال وغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة لضمان عدم تفشي فيروس بين المواطنين.

يرغب الكثير من المواطنين حاليا في معرفةلذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد الاحتفال بشم النسيم و طقوس الاحتفال به منذ العصر الفرعوني وأبرز المأكولات التي ارتبطت به والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني في الآونة الأخيرة.