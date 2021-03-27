الرئيس التونسى يعزى السيسى فى ضحايا قطارى سوهاج

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أعرب فيه الرئيس التونسي عن تعازيه في ضحايا حادث قطاري سوهاج.وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التونسي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس في حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنًا المواقف التونسية الداعمة لمصر والتي تعكس الأخوة التي تتميز بها العلاقات الممتدة بين البلدين.