بارزانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا قطارى سوهاج

قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، فى ضحايا حادث قطاري سوهاج.ونعى بارزاني فى تغريدة له اليوم السبت على تويتر، ضحايا الحادث، مؤكدا تضامنه وإقليم كردستان مع مصر، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.كما أرسل مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب ببرقية عزاء، مساء أمس الجمعة، للشعب المصري وقيادته السياسية وحكومته، فى ضحايا حادث قطاري سوهاج.وقال حبيب: "نقدم العزاء للشعب المصري وقيادته السياسية وحكومته فى المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وننقل عزاء قيادات الحزب الديمقراطى الكردستاني للحكومة والشعب المصري".وتابع حبيب: "إننا نحتسب الضحايا شهداء عند الله، ونقدر جهود الحكومة المصرية فى دعم أسرهم، ونتمنى أن يخفف الله عنهم آثار الكارثة التى تألمت لها قلوبنا جميعًا".