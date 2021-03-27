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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وزير النقل: أقدم أسفي واعتذاري لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 12:46 م
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قال وزير النقل كامل الوزير، إنه يقدم كامل أسفه واعتذاره هو وكل العاملين في السكة الحديد للشعب المصري والمصابين وأسر ضحايا قطاري سوهاج.
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