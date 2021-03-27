دراسة أوروبية تحذر من خطورة عودة الإرهابيين البريطانيين إلى وطنهم

- ارتفاع اعداد الإرهابيين القادمين من سوريا إلى المملكة المتحدة



-سحب الجنسية أولى إجراءات بريطانيا لمكافحة الإرهاب



-محاكمة الإرهابيين البريطانيين المجندين في داعش



- توصيات المركز الأوروبي للحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب



كشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، عن الإجراءات التي تتخذها بريطانيا ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من المملكة المتحدة للانضمام لصفوف تنظيم "داعش" وغيرها من المنظمات المتطرفة، وكيفية إدارة التهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن عودتهم مرة أخرى إلى البلاد، ضمن سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف.وذكرت الدراسة منذ عام 2011، شهد الصراع في سوريا والعراق أعدادًا غير مسبوقة من الغربيين الذين يسافرون إلى المنطقة لدعم المنظمات الجهادية، ما يسمى بالمقاتلين الأجانب، ومع ذلك، فمنذ عام 2015، ومع الخسائر المالية والإقليمية التي تكبدها تنظيم داعش، تتضاءل أعداد المقاتلين الأجانب للدول أوروبا الغربية ويعود الكثيرون إلى بلدانهم الأصلية.وأضافت أنه، ونتيجة لذلك، تتصارع العديد من الدول الأوروبية بينها بريطانيا حول كيفية إدارة التهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب على نحو أفضل.ووفقا لتقرير أعده Institute for Strategic Dialogue العام الماضي، فإن تقديرات منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، حول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد زادت من 500 إلى أكثر من 3000.وبحسب دراسة عن المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي (ICSR)، فهناك ما بين 5000 و11000 مقاتل أجنبي في سوريا من 74 دولة، ما يقرب من خمسهم في صفوف داعش في سوريا، هم من دول أوروبا الغربية، حيث يأتي معظم المجندين من المملكة المتحدة.وفي تقرير حديث نشره موقع University of Birmingham، أن هناك ما يقرب من 5000 مواطن أوروبي سافروا إلى العراق وسوريا كـ "مقاتلين أجانب"، منهم ما يقرب من 800 بريطاني، ومن بين هؤلاء، تشكل النساء والأطفال 20 % تقريبا.و اعتبرت الدراسة أن هؤلاء المجندين يشكلون خطرا أمنيا في حال عودتهم إلى موطنهم، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية لا تريد أن يعود مواطنوها في سوريا إلى المملكة المتحدة وسبب خوفها من التهديد الأمني الخطير الذي يمثّله أعضاء داعش المزعومين.وبحسب تقرير لقناة الحرة في فبراير الماضي، من بين حوالي 900 شخص غادروا بريطانيا للانخراط في المعارك بسوريا والعراق، منذ 2014، قُتل حوالي خمسهم وعاد 40 في المئة منهم.ورصد المركز الأوروبي الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا للتعامل مع مقاتليها الأجانب، أبرزها سحب الجنسية البريطانية، فمثلا قامت السلطات بسحب الجنسية من الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، شميمة بوجوم، التي تعرف إعلاميا باسم "عروس داعش" والتي كانت قد سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتي دراسة.وأضافت أن القرار البريطاني بسحب الجنسية منها جاء لأسباب أمنية حسب قول الحكومة البريطانية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنجلادشي، غير أن بنجلادش أعلنت أن الشابة لم تطلب أبدًا الجنسية.كما رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الدعوى التي رفعتها بيغوم للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، وقالت إن بيغوم، لا يمكنها العودة إلى المملكة مرة أخرى، وقال رئيس المحكمة العليا، اللورد روبرت ريد، إن محكمة الاستئناف اخطأت عندما قضت بضرورة السماح لـ"بيجوم" بالعودة إلى المملكة المتحدة لتنفيذ استئنافها.أفادت الدراسة أن مقاتلو داعش البريطانيين قد يواجهون المحاكمة في الداخل السوري، بموجب خطط جديدة أعلنت عنها ميليشيات القوات الديمقراطية السورية، والتي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، وتحتجز الآلاف من السجناء الأجانب للنظر في أحوالهم ومحاكمتهم.ونقلت الدراسة عن وزير الدفاع البريطاني قوله "إن البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش وألقي القبض عليهم في سوريا سيحاكمون محليًا"، مضيفا أنهم “لن يكونوا جزء من بريطانيا بعد الآن”، وفق ما ذكره موقع "مجلة عرب لندن".وتابعت الدراسة: "جددت سابقا بريطانيا تأكيدها على عدم رغبتها استقبال مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بحجة أنهم يجب أن يحاكموا في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم، وأنهم يجب أن يواجهوا العدالة في سوريا والعراق" لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيهم".واضافت ان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية كان قد أكد في بيان له “إن أولويتنا هي سلامة وأمن المملكة المتحدة والأشخاص الذين يعيشون هنا، ويجب على أولئك الذين قاتلوا من أجل (داعش) أو ساندوها أن يواجهوا، حيثما أمكن، العدالة على جرائمهم في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، والتي غالبًا ما تكون في المنطقة التي ارتكبت فيها جرائمهم".أوصى المركز في نهاية دراسته الحكومة البريطانية بضرورة تفعيل برامج تدريب ومساعدات لإعادة دمج المقاتلين الأجانب في العمل منها فرص العمل او الدراسة والحصول على سكن وتقديم الدعم النفسي، فضلا عن إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى بريطانيا للمحاكمة.ودعى المركز السلطات البريطانية إلى ضرورة التعرف على الأطفال العائدين من مراكز الصراع ونقلهم إلى مراكز رعاية مؤقتة مع إخضاع الأطفال لتقييم شامل من قبل مختصين وممارسين ومدربين يمكنهم تحديد الكفاءة النفسية والاجتماعية لكل طفل واحتياجاته الفردية لاحتمال تحوّلهم إلى اعتناق الأفكار المتطرفة، ثم عودتهم إلى أسرهم.كما أوصى بضرورة تكثيف عامل تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق داخل دول أوروبا أو خارجها خاصة في سوريا والعراق، من أجل رصد ومتابعة عناصر داعش العائدين بشكل غير شرعي من سوريا والعراق.