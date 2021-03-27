افتتاح «ألمظ وسى عبده» على مسرح البالون اليوم

يفتتح الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس.ويقيم فريق العمل مؤتمرًا صحفيًا قبل العرض للكشف عن كواليس المسرحية يقام في تمام السابعة مساء، تليه احتفالية خاصة يتم خلالها إلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوبالعمل المسرحي يقدم السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.مسرحية "ألمظ وسي عبده" من تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده.