بريطانيا تتوقع بدء إعطاء جرعات منشطة ضد طفرات كورونا في سبتمبر

بداية من شهر سبتمبر المقبل، سيكون بإمكان من تجاوزوا السبعين في بريطانيا الحصول على جرعات منشطة لحمايتهم من الطفرات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بموجب خطة وضعتها البلاد للتوزيع المستقبلي للقاح.وقال نديم زهاوي، الوزير المسؤول عن اللقاحات في بريطانيا، إن الجرعات المنشطة الأولى سوف تستهدف المجموعات الرئيسية الأربعة ذات الأولوية، وبينها العاملون في دور الرعاية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن زهاوي القول إنه من المرجح أن يبدأ ذلك في سبتمبر المقبل، مضيفا أن الحكومة تتوقع توافر ثمانية لقاحات مختلفة بحلول الخريف، وبينها لقاح مضاد لثلاث سلالات مختلفة بجرعة واحدة.وتردد أنه سوف يتم تصنيع عدد من هذه اللقاحات في المملكة المتحدة وهو ما يمكن أن يخفف الضغط على الإمدادات في خضم التوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي يواجه نقصا في اللقاحات من شركة أسترازينيكا.