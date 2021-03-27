نسرين أمين ضيفة «سعفان في التليفزيون» الليلة

في أحدث حلقات البرنامج الكوميدي الجديد "سعفان في التليفزيون"، يستضيف الفنان الشاب مُصطفي البنا، مساء اليوم السبت، على شاشة MBC مصر، الفنانة نسرين أمين، في تمام الثامنة مساء.يُقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج "سعفان في التليفزيون"، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا اجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجه رامي رزق الله.يُعرض برنامج "سعفان في التليفزيون" إسبوعيًا كل سبت على "MBC مصر"، في تمام الثامنة مساءً،