قنصل فلسطين بالإسكندرية ينعى شهداء قطارى سوهاج

نعى السفير حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين- عميدالسلك القنصلى بالإسكندرية، وطاقم عمل بعثة القنصلية العامة بالإسكندرية شهداء حادث قطاري سوهاج بصعيد مصر.وتقدم «الدباس» بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولعموم الشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا بأحر التعازي والمواساة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، قائلًا: «ندعو الله أن يحفظ مصر الشقيقة الكبرى من كل سوء».