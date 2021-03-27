توفير سيارة إسعاف مجهزة بمركز أورام أسوان للعمل 24 ساعة

أعلن مركز أورام أسوان، اليوم السبت، عن توفير سيارة إسعاف مجهزة ستعمل لمدة 24 ساعة، وذلك لخدمة أهالي ومواطني المحافظة.ومن ناحيته قال الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، إن المركز استطاع أن يوفر سيارة إسعاف مجهزة لخدمة المرضى ولحالات التدخل السريع بالمحافظة وقت الأزمات.وأضاف خلال بيان صحفي، أن جاء ذلك بعد عقد لقاءات متكررة لوضع بروتوكول تعاون بين مركز أورام أسوان، والدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق الإسعاف.وأوضح أن توفير سيارة الإسعاف كان ثمار هذا الإنجاز الطيب للتعاون المثمر بين قطاعات الصحة المختلفة لتقديم خدمة طبية مميزة.