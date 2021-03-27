فرنسا تتوقع تسلم «شحنات كبيرة» من لقاحات كورونا الأسبوع القادم

قالت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر السبت إن بلادها تتوقع تسلم "شحنات كبيرة الأسبوع المقبل" تتجاوز ثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.وأضافت في تصريح لإذاعة "أوروب1" نتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، سيصل ما يقرب من 3 ملايين جرعة إلى فرنسا أكدتها مختبرات مختلفة.واعتبرت أن ذلك "يسمح لنا تحقيق هدف تطعيم 30 مليون فرنسي بحلول نهاية شهر يونيو".وشرحت الوزيرة أن الشحنات تراوح "بين 2.5 مليون و3 ملايين جرعة، مع زيادة تدريجية إلى نحو 4 ملايين جرعة نهاية أبريل أو بداية مايو".وأوضحت أنييس بانييه رانشر أن الجزء الأكبر من الشحنات يحوي لقاح فايز-بايونتيك الذي ستصل منه "نحو مليوني جرعة اعتبارا من أسبوع 5 أبريل".تشمل الشحنات المنتظرة أيضا لقاحي موديرنا وجونسون آند جونسون.فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "أمّن الجرعات عبر حظر (تصدير) الجرعات من إيطاليا".وأكدت أنه "لدينا في المجموع 29 مليون جرعة من بينها 16 مليونًا موجهة للسوق الأوروبية"، وأوضحت أن "النقاش جارٍ" حول مصير بقية الجرعات.