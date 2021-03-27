تفاوت في المناعة المكتسبة للمتعافين من كورونا

خلصت دراسة طبية جديدة إلى أن المناعة التي يكتسبها المتعافون من فيروس كورونا متفاوتة للغاية من شخص إلى آخر.ووجدت الدراسةـ التي أجراها باحثون في سنغافورةـ أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص تتلاشى بعد أيام قليلة أو حتى أسابيع، مما يعرضهم لخطر الإصابة من جديد.. وذلك حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية اليوم السبت.وأشارت الدراسة إلى أنه ما لا يقل عن ثلث المشاركين في الدراسة بقيت الأجسام المضادة في أجسادهم لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث تابعت الدراسة حالات 164 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسبب كورونا، لمدة تراوحت بين 6-9 أشهر.وأوضحت الدراسة أن بعض المشاركين كانت لديهم الأجسام المضادة مرتفعة للغاية، مما يعني أن مناعتهم قد تستمر عقودا، بينما لم يكن لدى 10 بالمئة مستويات من الأجسام المضادة قابلة للاكتشاف.ولفت الباحثون إلى أن دراستهم تقدم دليلا جديدا على أن المتعافين من الوباء قد يصابون في الموجات اللاحقة أو السلالات اللاحقة.