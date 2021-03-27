الدقهلية: 6 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر) بالإضافة إلى مركز اللقاح بالمستشفى الدولي.جاء ذلك حضور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية والمواطنين المستحقين من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه بمستشفى شربين المركزي ومستشفى بلقاس المركزي.وأكد مكي أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع خلال أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، داعيا الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.وأوضح أنه سيتم تطعيم المواطن الذي سجل نفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة في التسجيل.