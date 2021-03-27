«أوقاف الوادي» الجديد تستعد لاستقبال شهر رمضان

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، لتنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان وأداء صلاة التراويح وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.وقال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة - في تصريح اليوم السبت - إن الإدارات تواصل وضع خطة توزيع الأئمة بمساجد المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ستقام بها صلاة التراويح، بجانب التشديد علي الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامة وإغلاق دورات المياه وإحضار المصلين سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي، وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الوزارية.وأضاف رمضان، أن المديرية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري تواصل تطهير وتعقيم المساجد في مدن وقري المحافظة ضمن خطة التطهير الدوري للمساجد، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، حيث تضم المحافظة 659 مسجدا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة وستقام به الصلوات الخمس وصلاة التراويح خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز والذي سيتم افتتاحه في أول أبريل المقبل.