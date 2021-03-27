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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي شباب الأقباط شهريًا لدعم الحوار معهم

السبت 27/مارس/2021 - 12:30 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أطلق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسيلة جديدة للتواصل مع شباب الأقباط خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر لقاءات شهرية تبث عبر الإنترنت من خلال تقنية البث المباشر.

من جانبه كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هذه اللقاءات تتم شهريًا، وبالتحديد في الأسبوع الأخير من كل شهر، عبر الإنترنت ويشارك بها عدد كبير من شباب الأقباط بمختلف إيبارشيات الكنيسة.

وأشارت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها إلى أن هذه اللقاءات التي يعقدها البابا مع الشباب هي مساحة للحوار والتواصل معهم كبديل للقاءات التي كانت تتم بالكنائس والإيبارشيات معه، وذلك بهدف التقرب إليهم، ولمشكلاتهم من خلال النقاش المفتوح معهم واستقبال تساؤلاتهم والرد عليها خلال هذا اللقاء الشهري.

كما يحرص البابا تواضروس الثاني خلال الوقت الراهن على تكثيف وسائل التواصل مع جميع الأقباط، وليس الشباب فقط، حيث أطلق استمارة عبر الموقع الرسمي للكنيسة، لطلب لقائه من جانب الأسر القبطية، واستقبال أي مشكلة تخصهم للمحاولة لحلها، ويتم تنسيق موعد للقائه بعد استقبال الطلبات من جانب المركز الإعلامي للكنيسة، يأتي ذلك في إطار تعويض الزيارات الرعوية بالإيبارشيات من خلال هذه الوسائل الجديدة للتواصل بين البابا والأقباط خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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