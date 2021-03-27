17 ألفًا و424 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 17 ألفا و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و290 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة الماضية.وقال وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه تم تسجيل نحو 17 ألفا و424 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19) في أوكرانيا حتى 27 مارس 2021، وعلى وجه التحديد، أصيب 752 طفلًا و420 من العاملين الصحيين بكوفيد- 19.وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 290 حالة وفاة و7 آلاف و124 حالة تعاف، و4 آلاف و747 حالة دخول إلى المستشفى خلال 24 ساعة الماضية.وارتفع بذلك عدد إصابات كوفيد- 19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و632 ألفا و131 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و751 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليونا و297 ألفا و282 شخصا.