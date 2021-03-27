«الأكثر تحورا».. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا

قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أن العلماء عثروا على سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى 3 مسافرين قادمين من تنزانيا إلى أنجولا، تحمل أكبر عدد من التحورات حتى الآن.وأضافت الشبكة إنه تم العثور على المتغير الأكثر تحورًا لفيروس كورونا المستجد حتى الآن لدى مسافرين من تنزانيا، وهو الأمر الذي دفع العلماء إلى المطالبة بمزيد من المراقبة في هذا البلد.وأضافت الشبكة، أن تقرير تم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية، والهيئات الإقليمية المعنية، أظهر أن هذه السلالة بها 10 طفرات أكثر من أي نسخة أخرى من الفيروس، وذلك وفقًا لما ذكره توليو دي أوليفيرا، مدير معهد Krisp، وهو معهد علمي يجري اختبارات جينية في 10 دول أفريقية.ووجد المعهد، الذي اكتشف السلالة المنتشرة في جنوب أفريقيا، العام الماضي، والتي أدت إلى عودة انتشار العدوى من جديد في البلاد، متغيرًا جديدًا لدى المسافرين القادمين من تنزانيا إلى أنجولا.وأشارت الشبكة إلى أن متغيرات الفيروس التاجي أدت لتزايد الشعور بالقلق على مستوى العالم، حيث وُجِد، على سبيل المثال، أن السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، والمعروفة باسم 501Y.V2، أكثر عدوى وقدرة على التغلب على بعض اللقاحات بسهولة.وقالت "بلومبرج" إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة بشأن النسخة الموجودة لدى 3 مسافرين تنزانيين للتأكد مما إذا كانت أكثر عدوى أو شدة من السلالات الأخرى.