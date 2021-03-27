ونش قبرصي يستعد لـ«الحل الأخير» لتعويم السفينة الجانحة بالقناة

كشفت مصادر في قناة السويس عن مشاركة قبرص في أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» الجانحة بالقناة.وأوضحت المصادر أن قبرص ستدفع بونش عائم في حالة اللجوء لتفريغ حمولات السفينة.وفي سياق متصل، أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، ظهر اليوم السبت، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالقناة.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.وكشف رئيس الهيئة عن بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".وأوضح ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.