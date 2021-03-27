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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة

السبت 27/مارس/2021 - 12:26 م
قلعة شالي في سيوة
قلعة شالي في سيوة
آلاء حسن
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يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تطوير المنطقة المحيطة بقلعة شالي بسيوة، من أجل الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضاري المتميز لواحة سيوة، ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز في صون التراث والحفاظ عليه، وذلك من خلال حزمة من المشروعات والمشاركات الفعالة في عدة مجالات.

وأوضح المهندس محمد أبوسعدة، لـ"الدستور"، أن المحيط بقلعة شالي ممتلئ بعدة مشكلات معمارية وعمرانية، وتم زيارة وفد من الجهاز لسيوة، والتخطيط لمشروع للارتقاء بالمحيط بالقلعة، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة اشتراطات والانتهاء منها، بهدف تنظيم العمران في سيوة، بالتعاون مع مركز الاستشارات بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.

وأضاف أبوسعدة أن المشروع يتضمن عدة أعمال، وهي تقديم مشروع للتصميم العمراني لتطوير الساحة الرئيسية لمدخل شالي بمدينة سيوة، على أن يشمل تحديد مسارات السيارات والمشاة، وتوحيد عناصر فرش الفراغ العمراني، وأماكن انتظار العربات السياحية، ومحطة الأتوبيس، وتوزيع للإضاءة ونوعيتها، وأماكن المناطق الخضراء والنباتات المقترحة وتوصيفها، وكذلك وضع مقترحات لتحسين الصورة البصرية للعمران المحيط بالساحة الرئيسية لمدخل شالي بما يتلائم وطبيعة شالي العمرانية المتميزة عن طريق تصميم شكل اللافتات الإرشادية وواجهات المحلات والمباني المحيطة بنطاق المشروع.

جدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى، وقعا الأربعاء الماضي، بروتوكول تعاون للبدء في تطوير ميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى بسيوة للحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضارى المتميز لواحة سيوة، وأكد المهندس محمد أبوسعدة، أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية تنفذ على مستوى المحافظات، لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى لقلعة شالى ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران المتميز، بما يحافظ على القيمة التراثية لسيوة.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وجميع مديري الإدارات المعنية، والوفد المرافق لرئيس الجهاز المكون من الدكتور حسن بهجت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور هابي حسني مدير المكتب الفني بالجهاز، والدكتورة هايدي شلبي مدير المناطق التراثية بالجهاز، ومحمود عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز.

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