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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كورونا يعلق القداسات بكنائس «إسنا وأرمنت» أسبوعين

السبت 27/مارس/2021 - 12:25 م
قداس
قداس
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات حضور القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية.

وقال الأنبا يواقيم أسقف أسنا وأرمنت في بيان: "نظرًا لتزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا، فإنه تقرر تعليق صلوات القداسات في جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد وحتى 11 أبريل المقبل".

وتابع: "تعليق كافة الخدمات والأنشطة وخدمات مدارس الأحد والزيارات والافتقاد وصلوات الثالث، على أن يتم تقييم الوضع الصحي بعد أسبوعين، واتخاذ القرار المناسب لذلك".

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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