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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير إعلامية: قوات خاصة أمريكية تشارك في قتال داعش بموزمبيق

السبت 27/مارس/2021 - 12:25 م
قوات خاصة أمريكية
قوات خاصة أمريكية
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أفادت تقارير إعلامية بأن قوات خاصة أمريكية تشارك، حاليا، في القتال ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال موزمبيق.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن العشرات من أفراد القوات الخاصة بالجيش الأمريكية بدأت في تدريب مشاة بحرية؛ في موزمبيق في إطار برنامج تدريبي يستغرق شهرين.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء يشير إلى التزام إدارة بايدن الجديدة بالقتال ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم (داعش)، ويُوصف هذا الالتزام بأنه أكبر من التزام إدارة ترامب السابقة فيما يتعلق بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن واشنطن كانت قد صنفت جماعة داعش في موزمبيق كجماعة إرهابية عالمية، وفرضت عقوبات على قائدها المدعو أبو ياسر حسان.

يشار إلى أن التهديد الذي يشكله الإرهابيون لاحتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة في شمال موزمبيق ربما كان دافعا وراء تزايد المشاركة الأمريكية في القتال ضد المتمردين هناك، خاصة وأن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للبترول والغاز فازت بامتيازات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز بهذه المنطقة.

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