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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «سياحة النواب»: نعمل على وضع تشريعات تخدم قطاع السياحة

السبت 27/مارس/2021 - 12:24 م
النائبة نورا علي
النائبة نورا علي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل اللواء علاء نبيل، مدير مطار برج العرب، والعميد محمود عبد اللطيف، قائد قاعدة برج العرب الجوية، والكابتن محسن مؤمن، مدير عمليات شركة خدمات البترول الجوية، وفدا برلمانيا من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي.

وقام الوفد البرلماني بجولة تفقدية لشركة خدمات البترول الجوية بصحبة كابتن محسن مؤمن، تفقد خلالها 4 مباني جديدة بمنشآت الشركة، مبنى العمليات الرئيسي والمبني الإداري ومبنى العمليات الأرضية وهنجر الصيانة.

وأثنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على العمل والجهد المبذول من قبل القائمين على شركة خدمات البترول الجوية، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير، مؤكدة أن دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع السياحي للنهوض به.

وأكدت علي، أن مصر تشهد طفرة نحو بناء دولة جديدة ولا بد من العمل بالتوازي في الجوانب الثقافية والتوعية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا أثرت بالسلب على القطاع السياحي، ولكن الفترة القادمة سوف تشهد انفراجة في ظل جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الكبير ومساندته لقطاع السياحة.

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