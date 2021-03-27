توفير العلاج لـ1300 مواطن ضمن «حياة كريمة» فى بنى سويف

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، قافلة بقرية علي زيدان بمركز ناصر، مكونة من 9 عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة"، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1333 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان "معمل دم 80- معمل طفيليات 46 - حالات الأشعة 39- استصدار 9 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 31 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة".وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 93 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا" - الأمراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسق القوافل العلاجية بالمديرية، ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.وتحدث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف فى بيان له، عن انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية البسلقون مركز كفر الدوار، خلال يومي 24 و25 مارس الحالي.وصرح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أنف وأذن، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة، وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.وتمكنت القافلة على مدار اليومين، من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1679 مواطنًا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 390 حالة باطنة، 217 حالة جراحة عامة، 109 نساء وتوليد، 411 حالة أطفال، 129 حالة مسالك بولية، 153 حالة أنف وأذن، 182 حالة جلدية، و88 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.