مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

نظم مركز إعلام منفلوط، ندوة بعنوان "بناء الإنسان واحترام الآخر" بمدرسة الثانوية الصناعية بمنفلوط، بحضور الطلاب والتربويين جاء فيها رفع شعار "لا للتعصب" بهدف مواجهة شتى صور التعصب وغرس التسامح لدى النشء، صرح بذلك أحمد جلال رضوان مدير مركز إعلام منفلوط، مشيرًا إلى أهمية الندوة لمواجهة العوامل المؤثرة على الاتجاهات العنيفة المرتبطة ببعض التقاليد والعادات والصور النمطية الخاطئة وتأثيرها الكبير في صناعة الأزمات.وقال مدير مركز إعلام منفلوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات إن الندوة حضرها 40 طالبة وبعض التربويين وأعضاء مجالس الآباء في ظل الحرص على التباعد ضمن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيدًا بتفاعل الحضور مع المحاضر وتطبيق المفاهيم بشكل عملي فضلًا عن مناقشة القضايا المجتمعية ذات الصلة.حاضر في الندوة الشيخ محمد هلال الجيار مدير عام وعظ منفلوط الذي تناول مفهوم بناء الإنسان في الاسلام، مشددًا على أن احترام الآخر حق وواجب في الوقت ذاته، وكيف أن الحرية مسئولية تجاه الآخرين، شارحًا بالتطبيق العملي كيفية تطبيق التسامح عبر العصور ودوره في تنمية الدولة وصناعة نهضتها، وأهمية الإيمان بشعار "لا للتعصب" في مختلف الممارسات الحياتية.انتهت الندوة إلى إعلان الطالبات تبني غرس المسئولية الفردية لكل فرد تجاه المجتمع، وضرورة المشاركة الجماعية بالعمل التطوعي وربطها بالانتماء والولاء للوطن، وأن أهم المجالات التي يمكن فيها غرس المسئولية الفردية ونشر المشاركة تجاهها هي مواجهة التعصب وتكريس احترام الآخر لانعكاسها على السلوك الحضاري اللازم للتنمية، كان ذلك بحضور عمر السيد مدير المدرسة وخالد عباس مدير التربية الاجتماعية وأعضاء مجلس الآباء حامد علي بابا وأسامة حمودة وقدري محمود وعزة السيد.