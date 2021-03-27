استحداث عيادة لزراعة الكبد والكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمى بمستشفى مطروح

أعلنت مستشفي مطروح العام، أنه تم استحداث ولأول مرة بمحافظة مطروح عيادة تخصصية لزراعة الكبد والكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي وأمراض وأورام الكبد، وذلك بالتعاون مع مستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية.وأوضحت مستشفى مطروح العام في بيان إعلامي لها أن العيادة التخصصية تتضمن الكشف عن الأمراض المناعية للجهاز الهضمي والقولون التقرحي ومناظير المعدة والقولون.وتابع البيان أن يناظر الحالات المرضية الدكتور محمد عبدالعزيز مدرس الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير والمشرف الفني لقسم الأمراض الباطنة لمستشفى المواساة الجامعي لزراعة الكبد وذلك يوم الخميس من كل أسبوع صباحًا بمقر العيادات الخارجية بالمستشفى العام.جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناءا علي توجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.