تزامنًا مع رحيلهم.. محطات في حياة الشّهداء فيليتوس وزوجته ليديا

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم السبت، بعيد الشّهداء فيليتوس وزوجته ليديا.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني، سيرتهم قائلًا: وُلد فيليتوس وزوجته ليديا في القرن الثاني الميلادي كان فيليتوس سيناتور ايليريا، وعضوًا في الكنيسة وله زوجة اسمها ليديا وهي مقدونية، وولدان ثيوبريبيوس ومقدونيوس.وتابع: آمنت العائلة بالمسيح وسلكت في التقوى والإيمان، مُدّد القدّيسين على منضدة التعذيب وأمر رجاله بضربهم بسيوف خشبية.مُضيفًا: ألقاهم أمفيلوخيوس في قدر كبير مليء بالزيت والصمغ المغليّين شاء التدبير الإلهي أن يعاين أمفيلوخيوس، لخلاص نفسه، محتوى القدر وقد تعطّل مفعوله إثر نزول القدّيسين فيه، فانتخس قلبه ونفذت نعمة الله إليه فارتدّ وآمن بالمسيح وأُحيط أدريانوس علمًا بما جرى فأمر بالشهداء الستّة فجرى الفتك بهم وتكمّلت شهادتهم وذلك يوم 27 مارس.