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منوعات

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السبت 27/مارس/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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تتطلب مواكبة تراكم العملية التعليمية الناتج عن أزمة جائحة كورونا في ألمانيا أموالا عامة إضافية بقيمة نحو 5ر1 مليار يورو، بحسب تقديرات المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (IW).

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى تقرير المعهد، أن أزمة الجائحة تسببت في خلق حاجة متزايدة للدعم لدى حوالي 5ر1 مليون طالب في المدارس.

ويعتقد معدو التقرير أن متوسط الحاجة إلى الدعم يبلغ حوالي 100 ساعة لكل طالب متضرر، وبالتالي قدروا التكاليف المطلوبة بنحو 5ر1 مليار يورو.

وجاء في التقرير: "هذا هو المال المطلوب إنفاقه لتجنب تفاقم التفاوت في الفرص التعليمية وارتفاع التكاليف المترتبة على ذلك".

وتناقش الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات منذ أسابيع إطلاق برنامج تمويل لهذا الغرض، وتدور المحادثات حول برنامج دعم بقيمة مليار يورو.

وقالت وزيرة التعليم الألمانية، أنيا كارليشيك، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن هذه هي قيمة الدعم الضرورية للمواد الأساسية.

وتقترح الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقديم حصص دراسية إضافية لحوالي خمس طلاب المدارس، البالغ إجمالي عددهم 11 مليون طالب - وذلك بمعدل ساعتين أسبوعيا على مدار عام دراسي كامل، أو أربع ساعات يوميا على مدار نصف عام دراسي.

وبحسب بيانات الاتحاد الألماني للمعلمين، ضاع على الطلاب أكثر من 500 ساعة دراسية منذ بدء الجائحة.

وقالت كارليشيك: "من المرجح أن يعاني 20 إلى 25 بالمئة من الطلاب من تراكم كبير وربما بالغ للغاية في العملية التعليمية"، مضيفة أنه سيتم توفير عروض التمويل في وقت مبكر من العطلة الصيفية إذا أمكن الأمر أو بحلول العام الدراسي الجديد على أقصى تقدير، موضحة أن هذه العروض ستشمل موادا أساسية مثل اللغة الألمانية والرياضيات، ومن المحتمل أن تشمل أيضا اللغة الأجنبية الأولى.

وذكرت الوزيرة أن المجموعة المستهدفة، هي على وجه الخصوص، طلاب المدارس الذين هم على وشك الانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة - إما إلى المدرسة الثانوية أو إلى التدريب المهني، موضحة أنه سيُجرى الوقوف على المقتضيات اللازم تلبيتها من خلال مسح للوضع التعليمي في ألمانيا.

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