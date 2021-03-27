رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضِ الزراعية فى أرمنت

السبت 27/مارس/2021 - 12:14 م
لإزالة التعديات على
لإزالة التعديات على الأراضِ
هدى الأمير
طباعة
في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ٣٥٠م٢ بناحية قرية المحاميد بحري؛ وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيئ لأصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء؛ كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وأضاف عاشور بأن حملات الإزالة مستمرة يوميا بالمركز والقرى التابعة له لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

وتمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية وسكرتير القرية ورئيس التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

الحكومة تنفي إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيًا العام الحالي

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابي» يثور مجددا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

امرأة من مالي حامل بتوأم سباعي تتابع علاجها في المغرب

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

طارق المنهالي: خشبة المسرح الغنائي مهجورة بسبب كورونا

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة

الإثنين.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»