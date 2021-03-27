حملة لإزالة التعديات على الأراضِ الزراعية فى أرمنت

في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ٣٥٠م٢ بناحية قرية المحاميد بحري؛ وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيئ لأصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء؛ كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.وأضاف عاشور بأن حملات الإزالة مستمرة يوميا بالمركز والقرى التابعة له لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.وتمت أعمال الحملة بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية وسكرتير القرية ورئيس التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية.