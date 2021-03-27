ليبيا تعلن كامل تضامنها مع مصر في حادث قطاري سوهاج

تقدمت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها عبر موقعها الالكتروني: "كامل التضامن والمشاركة مع الأشقاء في مصر في هذا المصاب الجلل، والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه، ولأسرهم جميل الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل للمصابين".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.