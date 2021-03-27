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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

السبت 27/مارس/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس الجارى لتقنين اوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لفترة التصالح.

وأكد سعد، على مواصلة اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمختلف مراكز المحافظة، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم وجارى استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.

وأوضح محافظ أسيوط أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها شملت معظم مراكز واحياء المحافظة، مشددا على، استمرار الجولات الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز واحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

يذكر أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 يوليو 2017‬ والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتم تسليمها للمراكز والأحياء ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أنه سيتم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية، لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.
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استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

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