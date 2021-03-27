سميرة الراوى ترفض العودة لمنزل ابنها: «هروح السيدة زينب»

كشفت مصادر مقربة من السيدة سميرة الراوي، الناجية من حادث قطار سوهاج، أنها رفضت العودة لمنزل نجلها في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ولا تزال داخل مستشفى طهطا جنوبي محافظة سوهاج، تنتظر التعافي، ثم الخروج من المستشفى واستكمال رحلتها لضريح السيدة زينب بالقاهرة.وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور" أن السيدة سميرة الراوي، تعيش حالة نفسية سيئة بسبب قيام ابنها بطردها من المنزل، حيث تركت المنزل وغادرت المدينة بأكملها، واستقلت القطار متجهة لضريح السيدة زينب بالقاهرة، حيث انها ليس لها مأوي أخر في أنحاء مدينة نجع حمادي.وكانت سميرة الراوي، سيدة من مدينة نجع حمادي، أصيبت في حادث قطار سوهاج، ونقلت على إثره لمستشفى طهطا، وكشفت بعد أن نجت من الحادث أنها استقلت القطار بعدما قام ابنها بطردها من المنزل.