رصد النسخة البريطانية المتحورة لكورونا في كوت ديفوار

أكد وزير الصحة الإيفواري آكا أويلي، على الضرورة الملحة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد رصد النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في ساحل العاج.وقال أويلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية، اليوم السبت - إن الوضع بات خطير للغاية مع تفشي هذة النسخة في البلاد في عموما البلاد وأبيدجان خاصة، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام الصارم بـ الإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم وعدم الخوف.وبحسب كوني بليز مسئول بوزارة الصحة والنظافة العامة الإيفوارية، تم رصد "النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد بساحل العاج، في فبراير الماضي، من قبل معهد باستور مع زيادة تفشي الفيروس في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الأخيرة الماضية.يشار إلى أن ساحل العاج سجلت حتى الأن نحو 44 ألفا و74 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم شفاء نحو 37 ألفا و797 شخصا ووصلت حالات الوفاة إلى 229 شخصا.