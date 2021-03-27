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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل قطارات السكة الحديد

السبت 27/مارس/2021 - 12:08 م
تركيب كاميرات
تركيب كاميرات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدمت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمقترح برلماني بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل عربات قطارات السكة الحديد، لكشف محاولات العبث بها أو أي أعمال تخريبية.

وقالت سلامة، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء، ووزير النقل، إن تزويد قطارات السكة الحديد بكاميرات مراقبة ذو تكنولوجيا حديثة ومتطورة، يمكنها رصد وتحديد ملامح المخربين بكل دقة، مشيرة إلى أنها ستساعد الجهات المعنية على تعقب وملاحقة هؤلاء في أي مكان من خلال الحصول على معلومات وتفاصيل كاملة عن كيفية وقوع الحادث والتعرف على مرتكبيه.

وأشارت سلامة، إلى أن القطارات الحديثة المعمول بها في دول أوروبا، مزودة بكاميرات مراقبة مركزية موضوعة في أماكن سرية، بحيث يصعب كشفها، ترصد أي محاولا عبثية وتخريبية، وهو ما ساهم في تقليل معدلات حوادث السكك الحديدية الناجمة عن أعمال تخريبية.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه من السهل تنفيذ هذه الخطة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل القطارات وتنفيذها في أسرع وقت من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وكان قد وقع حادث تصادم صباح أمس الجمعة، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

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