«الزراعة»: تجديد «الأيزو» لمعمل تشخيص الفيروسات بمعهد أمراض النباتات

أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، أن المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) جدد إعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات طبقا لمواصفة الأيزو (المواصفه 17025:2017)، والي تم اعتماده للمرة الأولى عام 2019.وقال خليل، إن المعمل يقوم بفحص وتشخيص الفيروسات على العوائل النباتية المختلفة، كذلك تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات، حفاظًا على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية، في وقت سريع وبكفاءة عالية، مضيفا أن الاتجاه العام لوزارة الزراعة تشجيع التوسع في اعتماد المعامل التابعه لمركز البحوث الزراعية.وأضاف، أن تجديد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات للجودة يعتبر الاعتماد الثاني في نفس الأسبوع، حيث تم تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية يوم السبت 20 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه حتى الأن يحتوى معهد بحوث أمراض النباتات على ثلاثة معامل معتمدة، وهى معمل تشخيص وتعريف الفيروسات ومعمل الممرضات الحجرية ومعمل سمارت لاب.