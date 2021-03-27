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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 آلاف و595 إصابة بكورونا في الفلبين

السبت 27/مارس/2021 - 12:06 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفلبينية 9 آلاف و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم السبت- أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 712 ألفا و442 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13 ألفا و159 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد ارتفع إلى 581 ألفا و161 شخصا، فيما لا تزال هناك 118 ألفا و122 حالة نشطة.

وكانت الفلبين، التي تشهد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بكوفيد-19، قد سجلت أمس 9 آلاف و838 إصابة خلال يوم واحد في أعلى حصيلة يومية تسجلها منذ بداية الجائحة.

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