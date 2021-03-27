السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات لطبيعتها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، عن عودة حركة القطارات على خط القاهرة السد العالي بالخطين الطالع والنازل بعد الاستعداد بالحركة بين محطتي المراغة وطهطا، وذلك في تمام الساعة 8:15 صباحا.وأكدت هيئة السكك الحديدية، في بيان اليوم السبت، على انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط وصلاحية أنظمة التشغيل على جميع خطوط الشبكة.