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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سحب واسترداد 20 وحدة سكنية لمخالفة «تغيير النشاط» بالتجمع الخامس

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 م
وحدة سكنية
وحدة سكنية
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قال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس أمين غنيم، إنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن سحب واسترداد 20 وحدة سكنية مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة "تغيير النشاط" لأكثر من (50) محلًا تجاريًا بالمخالفة للقانون، مؤكدًا استكمال الحملات لإنهاء المخالفات بالحي الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

وأشار المهندس أمين غنيم إلى أن الحملة تم تنفيذها بإشراف المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة، وتم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال بالطوب الأحمر، وإعادة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون.

وأوضح المهندس عبد الناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنه تم حتى الآن استرداد حوالي (75) وحدة سكنية بما يعادل نحو 200 محل تم تحويلها لمحال تجارية بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد.

في سياق متصل، صرحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات، أسفرت عن التحفظ على عدد 6 تروسيكلات (نبيشة)، بجانب مصادرة 5 مركبات "توك توك"، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبها، أوضحت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم شن حملة على جميع الإشغالات والتعديات بالمجاورتين الثالثة والسادسة بالتجمع الأول، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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