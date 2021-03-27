404 طلبات حتى الآن.. استمرار تلقى طلبات التصالح بالقصير

أعلن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، عن استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغت 404 طلبات حتى الآن.ووجه رئيس مدينة القصير مدير المركز التكنولوجي والعاملين به بتقديم التيسيرات اللازمة لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.وأوضح رئيس المدينة أن توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشي أي معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة.وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون، معلنًا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية مارس الجاري.