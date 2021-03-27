المومياوات الملكية.. خبير آثار ينفي بالأدلة العلمية صفة فرعون موسى عنهم

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار عن أهم ملوك وملكات مصر، التي طالتهم شائعات وصفهم بأنهم (فرعون) نبي الله موسى، وهم أحمس وتحتمس الأول وحتشبسوت وسيتى الثانى ورمسيس الثانى ومرنبتاح.وأكد ريحان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة نقل مومياوات هؤلاء الملوك ضمن موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة،أنه لا يوجد دليل أثري واحد على اتهام أحد ملوك مصر بأنه فرعون نبى الله موسى، رغم وجود عدد من الدراسات المختلفة الأجنبية والعربية التي تروج تلك الشائعات.وأوضح أن هناك شروطا علمية لا بد أن تنطبق على فرعون الخروج طبقًا لما جاء فى القرآن الكريم والتوراة والأدلة العلمية والأثرية والتاريخية والقرائن، أولها أن يكون فرعون أحد ألقابه، فلم يكن كل ملوك مصر يلقبون بـ(فرعون).وأضاف أن الأدلة تشمل وجود أدلة أثرية وعلمية مؤكدة على غرقه في البحر، وأن يكون قد سخر بنى إسرائيل فى صناعة الطوب اللبن لبناء مدينة (بر رعمسو) طبقا للتوراة، وأن تكون هناك أدلة أثرية على أن قصر فرعون يقع شمال أرض (جاسان) فى الدلتا التى عاش بها بنو إسرائيل حسب التوراة.وتابع أن الأدلة تشمل كذلك أن يكون هذا الملك قد حرم من الذرية ولا ينجب لفترة طويلة، وأن يكون قد أصاب آثاره دمارًا شديدا، وادعائه الإلوهية، وأن تكون الضربات التى حدثت فى مصر كانت فى عهده حسب التوراة، إلى جانب أن تكون مدة حكمه طويلة بما يكفى.ونفى وجود أى ملك من ملوك مصر أثبتت الحقائق الأثرية والتاريخية والعلمية انطباق هذه الصفات عليه حتى الآن.وفند ريحان بالأدلة العلمية والأثرية تلك الإشاعات، فبالنسبة للملك أحمس الذى اتهمه المؤرخ اليهودى يوسيفيوس ابن متى فى القرن الأول الميلادى بأنه فرعون موسى، أوضح أن الشروط لا تنطبق على أحمس فهو لم يكن مصرًا على بقائهم بل كان حلمه الأكبر تحرير مصر من الهكسوس الغزاة كما أن الهكسوس تاريخيًا استحالة أن يكونوا هم بنو إسرائيل كما أن أحمس كان يعيش فى طيبة وليس فى بررعمسو.وعن نظرية J.de Micelle عام 1960 التي اتهمت الملك تحتمس الأول بأنه فرعون الخروج، قال ريحان إنه اعتمد على وجود أورام بمومياء الملك، واتخذها دليلا على إصابته بطفح جلدى نتيجة الضربات العشر، ولكن تلك الأورام وجدت أيضا في مومياء تحتمس الثانى والثالث وحفيده أمنحتب الثانى نتيجة مرض فيروسى يصيب العصب الليفى وينتقل بين أجيال العائلة الواحدة.وعن اتهام الملكة حتشبسوت بأنها فرعون الخروج، أشار الى أن عالم المصريات الأمريكى الدكتور هانز جيديك اعتمد في دراسته على تاريخ خروج بنى إسرائيل كما يعتقد فى ربيع عام 1477 ق.م. فى عهد الملكة حتشبسوت، وتوافق هذا التاريخ مع حدوث انفجار بركانى بجزيرة تيرا التى تعرف بجزيرة سانتورين 70كم شمال جزيرة كريت باليونان، وأن خروج بنى إسرائيل تصادف أنه كان عقب هذا الانفجار عند وصولهم إلى بحيرة المنزلة.وأوضح ريحان، في هذا الصدد، أن اقتران انفجار بركاني فى إحدى جزر اليونان التى تبعد عن بحيرة المنزلة بأكثر من ألف كيلومتر بحدوث موجات مد فى الوقت نفسه قد وصل إلى جيش فرعون ليغرقه أمر غير مقبول ولا يقبله العقل.وأضاف أنه لا يوجد فى أحداث التاريخ العام ما يثبت حدوث هذا الانفجار البركاني، فى ربيع تلك السنة 1477ق.م، كما أن غرق فرعون طبقا لنص القرآن الكريم حدث بمعجزة ولا تحتاج المعجزة لتفسير علمي.وبالنسبة للملك سيتي الثاني، قال ريحان إنه الملك الخامس من الأسرة الـ 19 في مصر، وعانت فترة حكمه من الاضطرابات، وانقطع عهد سيتي الثاني في طيبة بصعود منافسه الملك أمن‌ مسه فى صعيد مصر كما أن فترة حكمه كانت صغيرة جدا تنفى عنه تماما صفة فرعون موسى.وعن الملك رمسيس الثاني، أكد الدكتور ريحان أن رمسيس الثانى هو الملك الذى وجهت كل السهام إليه من معظم الباحثين بأنه فرعون موسى وذلك بعد الرحلة الشهيرة للمومياء إلى فرنسا، ومنذ ذلك الوقت انتشرت مزاعم عن موت رمسيس الثانى غرقا وهذا ما لم تثبته أى جهة علمية منذ رجوع المومياء من فرنسا.وأضاف أن البعض استند ليؤكد زعمه بأن رمسيس الثانى هو فرعون موسى إلى الدمار الشديد الذى أصاب آثار رمسيس الثانى بما فيها مقبرته بوادى الملوك ومعبده فى تانيس ومعبد الرمسيوم، موضحا أن هذه ليست قرينة لأن الملك رمسيس الثانى من أكثر الملوك الذى خلّف آثارا عظيمة باقية حتى الآن.وفيما يخص الملك مرنبتاح، قال الدكتور ريحان إن اتهام مرنبتاح بأنه فرعون الخروج جاء للقراءة الخاطئة والمقصودة بالطبع للوحة أثرية عثر عليها الأثرى البريطانى فلندرز بترى مؤرخة بالعام الخامس من حكم مرنبتاح أى قبل وفاته بخمس سنوات، وجاءت اللوحة بمناسبة انتصار مرنبتاح على الليبيين الذين هاجموا غرب الدلتا وهددوا استقرار منف وعين شمس، وأشارت اللوحة إلى سحق شعوب كثيرة "سحق "يزريل" بولم يبق له نسل".وأضاف أن معظم العلماء ترجموا كلمة "يزريل" على أنها إسرائيل والترجمة الصحيحة "يسيراو" والمقصود بها مكان قبائا سبهل "جزريل" التى ذكرت فى التوراة تحت اسم "اسدرالون" وهو مرج بن عامر من الناحية الشرقية الشمالية عند جبل الكرميل ويمتد من حيف غربًا إلى غور وادى الأردن، كما أن ترجمتها لإسرائيل يخالف الحقائق التاريخية حيث تعنى وجود مملكة إسرائيل على أرض فلسطين فى بداية الأسرة الـ 19.وتابع أن اسم إسرائيل لم يرد إلا فى مصادر التوراة فى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد حين ذكر أن ميشع ملك مؤاب حارب إسرائيل، وأن لوحة مرنبتاح ترجع إلى القرن 13ق.م. أى بفارق أربعة قرون، كما أن خروج بنى إسرائيل ارتبط بأحداث معينة مثل غرق فرعون ونجاة بنى إسرائيل وهو ما لم يرد نهائيا فى هذا النص.وأشار الى ماذكره الدكتور على رضوان رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب السابق أن إطلاق البعض على لوحة مرنبتاح لوحة إسرائيل هو نوع من التزيد لا محل له، فلم يكن هناك بلد اسمه إسرائيل أو دولة أو كيان او حتى موقع بل كانوا قبيلة صغيرة قضى عليها.