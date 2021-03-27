كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

صراخ وعويل

طفلة حية

العبث في الأساسات

النائب العام

النيابة الإدارية

ضبط وإحضار

مناظرة النيابة للضحايا

انهار فجر اليوم عقار مكون من ١٠ طوابق بمنطقة جسر السويس شرق القاهرة.واستيقظ أهالي شارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس على أصوات صراخ وارتطام قوي ليتفاجأوا بانهيار عقار المشهور بـ"عمارة الثلاجة" المواجهة للمعهد العالي للهندسة.وأبلغ أهالي المنطقة غرفة النجدة التي بدورها أبلغت قوات الحماية المدنية وانتقلت مدعمة بقوات الانقاذ البري لرفع الأنقاض والبحث عن سكان العقار وبيان مدى وجود ضحايا ومصابين.وانقطعت الكهرباء عن المنطقة واستغاث الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي بالمواطنين في المناطق المجاورة لدعمهم بكشافات إضاءة لإنقاذ السكان ممن سمعوا أصوات استغاثتهم من أسفل الانقاض.وفي الثاثلة فجرا وصلت قوات الحماية المدنية بمعدات الإنقاذ البري وبدأت في عملية رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.توافد أهالي وذوي سكان عقار جسر السويس إلى مكان انهياره وسادت المنطقة حالة من الحزن الشديد والازدحام، وحاولت قوات الأمن السيطرة عليها وفرض كردون أمني لمنح قوات الانقاذ المساحة اللازمة لاستكمال عملها بانتشال الضحايا.استخراج جثث ومصابينعلى مدار أكثر من ١٠ ساعات عمل من قوات الحماية المدنية والإسعاف وإشراف القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تم انتشال جثث ٨ أشخاص من السكان، ونقلهم بالإضافة إلى ٢٣ مصابا إلى مستشفى السلام وجارى البحث عن وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.من بين المصابين الذين تم استخراجهم طفلة تبلغ من العمر ٦ اشهر تبين أنها ما زالت على قيد الحياة، وأسرعت سيارات الإسعاف بنقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وكشفت التحريات الأولية أن مالك الطابقين الأرضي والأول استمر في العبث في أساسات العقار، حتى انهار فجر اليوم.كما أوضحت التحريات أن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتى 10 طوابق خلال فترة قصيرة، مما أثر على الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها.وتبين أن مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار، تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي، وتم إخلاؤه وتشميعه بتاريخ 7 مارس الجاري، وتم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨، ومقيم ٤ م التعمير شيراتون – القاهرة، لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج، بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.وشكلت جهات التحقيق لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.أمر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وأكدت النيابة الإدارية أن رئيس الهيئة وجه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بضبط مالك عقار جسر السويس المنهار، والتحفظ على ملف العقار بحي السلام لفحصه ومراجعة التراخيص الصادرة له.وانتقل فريق من جهات التحقيق لمناظرة جثث ضحايا انهيار عقار جسر السويس، وكشفت المناظرة أن الوفاة جاءت نتيجة كدمات متفرقة بجسد الضحايا، بالإضافة لتهشم في رأس أحد الضحايا واختناق آخرين جراء الانهيار، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم.